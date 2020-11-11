Генштаб сообщил о 16 наблюдательных постах миротворцев в Карабахе

В Генштабе также отметили, что в составе российского миротворческого контингента в Карабахе работает также военная полиция.

Задача российских миротворцев - скорейший переход к мирной жизни, а также возвращение беженцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее на встрече с главами турецких МИД, Минобороны и разведки сообщил о графике вывода армянских войск, имеющемся у азербайджанской стороны.

