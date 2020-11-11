Генштаб сообщил о 16 наблюдательных постах миротворцев в Карабахе
Шестнадцать наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом проинформировал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
По его словам, в задачи наблюдательных постов ️входит сбор информации о нарушениях прекращения огня и доведение этих данных до командования миротворцев, поддержание безопасности движения транзитного транспорта, а также пресечение противоправных действий против мирного населения.
В Генштабе также отметили, что в составе российского миротворческого контингента в Карабахе работает также военная полиция.
Задача российских миротворцев - скорейший переход к мирной жизни, а также возвращение беженцев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее на встрече с главами турецких МИД, Минобороны и разведки сообщил о графике вывода армянских войск, имеющемся у азербайджанской стороны.
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