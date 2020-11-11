«Преданные земли». Армянская оппозиция объявила о создании комитета спасения
Представитель верховного совета армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация») Ишхан Сагателян заявил о создании Комитета спасения родины, передаёт Sputnik Армения.
На митинге в Ереване Сагателян отметил, что для спасения Нагорного Карабаха нужно создать Комитет спасения родины. «Что мы уже и сделали», - заявил оппозиционер. Сагателян добавил, что необходимо требовать отставки Никола Пашиняна и правительства, а также «спасти проданные предательством наши земли».
Главы России, Армении и Азербайджана ранее подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.
Армянская оппозиция протестует уже второй день, требуя отставки Пашиняна. На площади Свободы в Ереване митингующие скандируют «Никол - предатель». Полиция задерживает наиболее активных участников митинга.
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