«Преданные земли». Армянская оппозиция объявила о создании комитета спасения

Представитель верховного совета армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация») Ишхан Сагателян заявил о создании Комитета спасения родины, передаёт Sputnik Армения.

На митинге в Ереване Сагателян отметил, что для спасения Нагорного Карабаха нужно создать Комитет спасения родины. «Что мы уже и сделали», - заявил оппозиционер. Сагателян добавил, что необходимо требовать отставки Никола Пашиняна и правительства, а также «спасти проданные предательством наши земли».

Главы России, Армении и Азербайджана ранее подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

Армянская оппозиция протестует уже второй день, требуя отставки Пашиняна. На площади Свободы в Ереване митингующие скандируют «Никол - предатель». Полиция задерживает наиболее активных участников митинга.

