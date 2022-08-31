Ряд стран ЕС намерены ограничить пересечение своих границ для россиян с шенгенским визами
Польша, Эстония, Литва и Латвия планируют запретить пересечение своих границ для российских граждан с Шенгенским визами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД данных стран.
Меры нацелены на сокращение числа россиян, въезжающих на территорию данных стран. Кроме того, эти четыре страны намерены на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам.
Накануне власти ЕС приняли решение отменить упрощенный визовый режим с РФ, а не вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, как предлагалось.
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