Ряд стран ЕС намерены ограничить пересечение своих границ для россиян с шенгенским визами

Меры нацелены на сокращение числа россиян, въезжающих на территорию данных стран. Кроме того, эти четыре страны намерены на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам.

Накануне власти ЕС приняли решение отменить упрощенный визовый режим с РФ, а не вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, как предлагалось.



