Грузия может ограничить выдачу ВНЖ россиянам

Грузинская оппозиция внесла в парламент законопроект, по которому россиянам могут ограничить выдачу вида на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.

В Грузии скала обрушилась на средневековый монастырь

В частности, документ подразумевает рестрикции для россиян на получение инвестиционных и краткосрочных ВНЖ до конца следующего года.

Автор инициативы Роман Гоциридзе уточнил, что с 2022 года россияне купили в Грузии до десяти тысяч квартир, что говорит об их долгосрочном проживании на территории страны. По его данным, граждане России покупают и другую недвижимость, что впоследствии делает законным основание получения постоянного вида на жительство.

Ранее музыкальная группа The Killers остановила мировой тур из-за инцидента с россиянином в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // vantes A.
ТЕГИ:ГрузияТбилиси

Горячие новости

Все новости

партнеры