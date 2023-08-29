Грузия может ограничить выдачу ВНЖ россиянам

В частности, документ подразумевает рестрикции для россиян на получение инвестиционных и краткосрочных ВНЖ до конца следующего года.

Автор инициативы Роман Гоциридзе уточнил, что с 2022 года россияне купили в Грузии до десяти тысяч квартир, что говорит об их долгосрочном проживании на территории страны. По его данным, граждане России покупают и другую недвижимость, что впоследствии делает законным основание получения постоянного вида на жительство.

Ранее музыкальная группа The Killers остановила мировой тур из-за инцидента с россиянином в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

