Грузия может ограничить выдачу ВНЖ россиянам
Грузинская оппозиция внесла в парламент законопроект, по которому россиянам могут ограничить выдачу вида на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, документ подразумевает рестрикции для россиян на получение инвестиционных и краткосрочных ВНЖ до конца следующего года.
Автор инициативы Роман Гоциридзе уточнил, что с 2022 года россияне купили в Грузии до десяти тысяч квартир, что говорит об их долгосрочном проживании на территории страны. По его данным, граждане России покупают и другую недвижимость, что впоследствии делает законным основание получения постоянного вида на жительство.
Ранее музыкальная группа The Killers остановила мировой тур из-за инцидента с россиянином в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru