Грузинский телеканал возобновил вещание после скандала с бранью в адрес Путина
Грузинский телеканал «Рустави 2», не работавший с ночи понедельника из-за скандала вокруг высказываний его сотрудника, возобновил вещание. Как сообщает RT, на оппозиционном канале вышли в эфире утренние передачи.
Накануне вечером журналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу с бранной речи в адрес Владимира Путина. Это вызвало недовольство зрителей — сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего и гендиректора телеканала.
Отмечается, что нецензурные высказывания журналиста в адрес российского лидера также возмутили и пользователей социальных сетей, которые опасаются, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Напомним, что в ночь на понедельник, 8 июля, в Тбилиси приземлился последний самолет, отправившийся в рейс из Москвы. Дальше летать в Грузию будет возможно только через третьи страны. Министр транспорта России Евгений Дитрих озвучил сумму потерь от запрета авиасообщения между странами - 3 млрд руб. Россия приняла решение сложное в экономическом отношении на фоне протестов в Тбилиси.
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