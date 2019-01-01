Грузинский телеканал возобновил вещание после скандала с бранью в адрес Путина

Грузинский телеканал «Рустави 2», не работавший с ночи понедельника из-за скандала вокруг высказываний его сотрудника, возобновил вещание. Как сообщает RT, на оппозиционном канале вышли в эфире утренние передачи.

Накануне вечером журналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу с бранной речи в адрес Владимира Путина. Это вызвало недовольство зрителей — сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего и гендиректора телеканала.