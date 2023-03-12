Грузинский политик: Протесты в Тбилиси устроил Вашингтон

Организатором протестов в Грузии являются Соединенные Штаты, сообщают «Известия» со ссылкой на грузинского политика Игоря Гиоргадзе.

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Он указал, что Вашингтон целенаправленно «раскачивает» протесты. Американцы преследуют цель сместить действующее правительство и спровоцировать российско-грузинский конфликт. Проект закона об иноагентах оказался только поводом для протестов против грузинских властей, отказавшихся сотрудничать с США.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Грузия не должна предоставлять России возможности для обхода введенных Западом санкций.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыСШАГрузия
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