Грузинский политик: Протесты в Тбилиси устроил Вашингтон

Он указал, что Вашингтон целенаправленно «раскачивает» протесты. Американцы преследуют цель сместить действующее правительство и спровоцировать российско-грузинский конфликт. Проект закона об иноагентах оказался только поводом для протестов против грузинских властей, отказавшихся сотрудничать с США.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Грузия не должна предоставлять России возможности для обхода введенных Западом санкций.

