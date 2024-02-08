Грузинский депутат обвинил Зурабишвили в иноагентстве
Грузинский депутат Созар Субари, представляющий общественное движение «Сила народа», упрекнул нынешнего грузинского лидера Саломе Зурабишвили во враждебном отношении к стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Имеди».
Он заявил, что выступление президента Грузии с ежегодным отчетом было речью «не президента Грузии, а иностранного агента».
Существенную часть своего выступления Зурабишвили посвятила обвинению властей и необходимости изменений через парламентские выборы, которые пройдут осенью 2024 года.
Субари обвинил Зурабишвили в «абсолютно сознательном, осознанном и неоднократном» нарушении Конституции Грузии, а также в том, что грузинский лидер во время встреч с иностранными коллегами и поездок за границу заявляет о том, что Грузия не заслуживает вступления в ЕС и получения статуса кандидата.
Ранее Зурабишвили заявила, что Грузия станет членом Евросоюза одновременно с Украиной и Молдавией.
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