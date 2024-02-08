Грузинский депутат обвинил Зурабишвили в иноагентстве

Он заявил, что выступление президента Грузии с ежегодным отчетом было речью «не президента Грузии, а иностранного агента».

Существенную часть своего выступления Зурабишвили посвятила обвинению властей и необходимости изменений через парламентские выборы, которые пройдут осенью 2024 года.

Субари обвинил Зурабишвили в «абсолютно сознательном, осознанном и неоднократном» нарушении Конституции Грузии, а также в том, что грузинский лидер во время встреч с иностранными коллегами и поездок за границу заявляет о том, что Грузия не заслуживает вступления в ЕС и получения статуса кандидата.

Ранее Зурабишвили заявила, что Грузия станет членом Евросоюза одновременно с Украиной и Молдавией.

