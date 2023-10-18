Грузинский лидер попросила ЕС не бросать республику

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили в ходе своего выступления с трибуны парламента обратилась с призывом к Евросоюзу не бросать страну вопреки попытке правящей партии республики «Грузинская мечта» объявить ей импичмент. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Кроме того, президент Грузии попросила ЕС воспрепятствовать усилению Россией своей власти в регионе при помощи «мягкой власти, косвенной оккупации или дестабилизации Черного моря». Зурабишвили подчеркнула, что не собирается никому ничего доказывать и собирается помочь Грузии получить статус кандидата в члены ЕС уже в 2024 году.

Ранее Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте Зурабишвили. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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