Грузинский лидер попросила ЕС не бросать республику

Кроме того, президент Грузии попросила ЕС воспрепятствовать усилению Россией своей власти в регионе при помощи «мягкой власти, косвенной оккупации или дестабилизации Черного моря». Зурабишвили подчеркнула, что не собирается никому ничего доказывать и собирается помочь Грузии получить статус кандидата в члены ЕС уже в 2024 году.

Ранее Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте Зурабишвили. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

