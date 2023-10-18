Грузинский лидер попросила ЕС не бросать республику
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили в ходе своего выступления с трибуны парламента обратилась с призывом к Евросоюзу не бросать страну вопреки попытке правящей партии республики «Грузинская мечта» объявить ей импичмент. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Кроме того, президент Грузии попросила ЕС воспрепятствовать усилению Россией своей власти в регионе при помощи «мягкой власти, косвенной оккупации или дестабилизации Черного моря». Зурабишвили подчеркнула, что не собирается никому ничего доказывать и собирается помочь Грузии получить статус кандидата в члены ЕС уже в 2024 году.
Ранее Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте Зурабишвили. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru