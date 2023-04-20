Грузинский банк предупредил клиентов о закрытии счетов из-за санкций против РФ

В банке заявили, что ограничения против России распространяются на прямой и косвенный экспорт определенной продукции из США, Евросоюза и Великобритании в РФ.

Финансовое учреждение попросило клиентов учитывать ограничительные меры. В противном случае банк может аннулировать их счета без предупреждения, подчеркнули в TBC Bank.

Ужесточение контроля за подсанкционными товарами в Казахстане сократит возможности России по организации параллельного импорта. Такое мнение в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

