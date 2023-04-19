Международный инвестиционный банк переносит штаб-квартиру в Россию из-за санкций США

Международный инвестиционный банк (МИБ) объявил о переносе штаб-квартиры из Будапешта в Россию. Причиной стали санкции США и отзыва Венгрией своих представителей из банка,

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В учреждении отметили, что банк на сегодняшний день не может проводить финансовые операции.

МИБ также предложил Венгрии приступить к денонсации соглашения о пребывании организации в стране.

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ФОТО: РИА Новости
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