Грузинские власти пошли на уступки протестующим
Выборы в парламент Грузии пройдут в 2020 году по пропорциональной системе. Об этом заявил основатель и председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщает Sputnik Грузия.
Таким образом власти пошли на уступки и удовлетворили требование протестующих в Тбилиси. Для этого, по словам Иванишвили, в стране пройдёт широкомасштабная политическая реформа.
Напомним, беспорядки в Грузии начались 20 июня. Поводом для волнений стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в ходе которой депутат Госдумы сел в кресло спикера грузинского парламента. 21 июня российский президент Владимир Путин издал указ о запрете авиакомпаниям страны летать в Грузию с 8 июля.
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