Грузинские власти пошли на уступки протестующим

Выборы в парламент Грузии пройдут в 2020 году по пропорциональной системе. Об этом заявил основатель и председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщает Sputnik Грузия.

Таким образом власти пошли на уступки и удовлетворили требование протестующих в Тбилиси. Для этого, по словам Иванишвили, в стране пройдёт широкомасштабная политическая реформа.