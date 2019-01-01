В мире

Грузинские власти пошли на уступки протестующим

24 июня12:16

Выборы в парламент Грузии пройдут в 2020 году по пропорциональной системе. Об этом заявил основатель и председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщает Sputnik Грузия.

Таким образом власти пошли на уступки и удовлетворили требование протестующих в Тбилиси. Для этого, по словам Иванишвили, в стране пройдёт широкомасштабная политическая реформа.

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Напомним, беспорядки в Грузии начались 20 июня. Поводом для волнений стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в ходе которой депутат Госдумы сел в кресло спикера грузинского парламента. 21 июня российский президент Владимир Путин издал указ о запрете авиакомпаниям страны летать в Грузию с 8 июля.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
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