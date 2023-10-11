Грету Тунберг снова оштрафовали за неповиновение полиции
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции. Как сообщает окружной суд Мальмё, речь идёт об инциденте во время климатической акции в нефтяном порту, который произошёл в июле.
Отмечается, что девушку оштрафовали за подобное нарушение закона во второй раз. Тунберг приговорили к уплате «90 ежедневных штрафов в размере 50 крон». В первый раз ей назначили за данный проступок штраф в размере 1 500 шведских крон
В сообщении говорится, что экоактивистка не признала себя виновной. По её словам, она «действовала в чрезвычайной ситуации, которой является мировой климатический кризис», поэтому на произошедшее «должны распространяться чрезвычайные правила уголовного кодекса».
Ранее в Москве на принудительное лечение отправили экоактивистку Ольгу Кузьмину, которая залезла на дерево, взяв с собой спортивный арбалет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru