Люди пострадали в результате обрушения моста в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил происшествие с участием пассажирского поезда и автомобилей.

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По его словам, в результате происшествия есть пострадавшие.

Инцидент произошел в районе одного из участков федеральной автодороги А240.

Глава региона уточнил, что на месте работают все экстренные службы, а также представители органов власти.

Ряд Telegram-каналов сообщают о четырех погибших. Официального подтверждения этому пока нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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