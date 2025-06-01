В Брянской области подорвали мост

В Брянской области подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, сообщил в своем Telegram-канале первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Люди пострадали в результате обрушения моста в Брянской области

В результате инцидента состав сошел с рельсов.

По предварительным данным, пострадали 22 человека. Официальной информации пока нет.

Upd: Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил происшествие. По его словам, есть пострадавшие.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПострадавшиеДиверсияВзрывБрянская Область

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