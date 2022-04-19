Танкер под российским флагом задержали в Греции из-за санкций

Танкер Pegas под российским флагом задержали в бухте Каристос около острова Эвбея в Греции, на борту находятся 19 российских моряков. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМNА).

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По данным СМИ, танкер Pegas стоит на якоре по решению греческого управления по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности, которое было принято в контексте реализации санкций Евросоюза и НАТО в отношении судов, представляющих интересы РФ.

Отмечается, что из-за механических повреждений танкер сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес. Там нефть должны были перегрузить на другое судно. Однако из-за неблагоприятных погодных условий Pegas встал на якорь у Каристоса.

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