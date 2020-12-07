Греция ответила на военную угрозу Турции

Отношения между Грецией и Турцией резко обострились в конце августа-начале сентября. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Министр иностранных дел Греции заявил, что Анкара должна немедленно вывести из этого морского региона все свои суда.

Между тем глава МИД ФРГ Хайко Маас констатировал большое количество провокаций со стороны Турции в Восточном Средиземноморье, заявив о желании глав МИД ЕС обсудить возможное реагирование на такие действия, передает РИА Новости.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган пожелал Франции избавиться от «бремени Макрона».







