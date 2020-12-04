Макрон прокомментировал оскорбления Эрдогана в свой адрес

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя резкие высказывания главы Турции Тайипа Эрдогана в свой адрес, призвал политика к уважению и не стал отвечать на оскорбления. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон в интервью французскому изданию Brut заявил, что оскорбления между политиками не ведут ни к чему и являются "неверным" методом решения конфликтов. Он подчеркнул, что верит в уважительные отношения.



Ранее турецкий президент заявил, что Макрон несет угрозу Франции, и выразил надежду, что страна "избавится от бремени Макрона".

Ранее НСН писала, что с критикой в адрес французского руководства выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он обвинил Париж в отсутствии помощи в карабахском вопросе за время пребывания страны в Минской группе.

