Макрон прокомментировал оскорбления Эрдогана в свой адрес
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя резкие высказывания главы Турции Тайипа Эрдогана в свой адрес, призвал политика к уважению и не стал отвечать на оскорбления. Об этом сообщает РИА Новости.
Макрон в интервью французскому изданию Brut заявил, что оскорбления между политиками не ведут ни к чему и являются "неверным" методом решения конфликтов. Он подчеркнул, что верит в уважительные отношения.
Ранее турецкий президент заявил, что Макрон несет угрозу Франции, и выразил надежду, что страна "избавится от бремени Макрона".
Ранее НСН писала, что с критикой в адрес французского руководства выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он обвинил Париж в отсутствии помощи в карабахском вопросе за время пребывания страны в Минской группе.
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