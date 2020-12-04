Эрдоган пожелал Франции избавиться от «бремени Макрона»

«Я хочу, чтобы она (Франция) избавилась от бремени Макрона как можно скорее», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Эрдоган также заявил, что поддерживает инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева, предложившего Парижу передать армянам город Марсель. Предложение прозвучало после того, как французский сенат призвал признать независимость Карабаха.

Ранее советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян предложил создать военную базу в Нагорном Карабахе. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН усомнился в возможности такого сценария.

