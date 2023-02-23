Греция отказалась передавать Украине комплексы С-300
Греция не будет передавать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, поскольку это ослабило бы оборону страны перед возможной угрозой со стороны Турции. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Никос Панайотопулос.
Министр подчеркнул, что Афины «никоим образом не могут» предоставить Киеву ЗРК, базирующиеся на острове Крит.
«С-300 были приобретены и прибыли в Грецию по определенным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны», — заявил Панайотопулос в интервью телеканалу ERT 1.
В то же время министр отметил, что поддерживать комплексы становится все сложнее, и в случае необходимости Греция «либо решит проблему их поддержки, либо заменит их». Панайотопулос добавил, что этот момент еще не настал.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил требования Киева о поставке кассетных боеприпасов, напоминает RT.
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