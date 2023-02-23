Греция отказалась передавать Украине комплексы С-300

Министр подчеркнул, что Афины «никоим образом не могут» предоставить Киеву ЗРК, базирующиеся на острове Крит.

«С-300 были приобретены и прибыли в Грецию по определенным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны», — заявил Панайотопулос в интервью телеканалу ERT 1.

В то же время министр отметил, что поддерживать комплексы становится все сложнее, и в случае необходимости Греция «либо решит проблему их поддержки, либо заменит их». Панайотопулос добавил, что этот момент еще не настал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил требования Киева о поставке кассетных боеприпасов, напоминает RT.

