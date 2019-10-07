Грета Тунберг открестилась от Путина в Twitter

Тогда Тунберг написала о себе «Добрая, но плохо информированная девочка». Теперь в её статусе стоит «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера».

Напомним, синдром Аспергера является психическим нарушением и характеризуется трудностями в социальном взаимодействии.

Ранее НСН писала, что Владимир Путин заявил, что выступает против того, чтобы детей использовали для достижения своих целей. При этом российский лидер отметил, что считает шведскую активистку доброй и искренней девочкой, которой не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен».

