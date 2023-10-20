Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Палестину и сектор Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
На своей странице в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ корпорации Meta) активистка опубликовала фото, на котором вместе с единомышленниками держит плакаты с надписями «Освободите Палестину», «Поддержите Газу», «Климатическая справедливость сейчас».
«Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», — написала экоактивистка.
Ранее стало известно, что американская порноактриса ливанского происхождения Мия Халифа поддержала Палестину, в результате журнал Playboy прекратил сотрудничество с девушкой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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