Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу

На своей странице в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ корпорации Meta) активистка опубликовала фото, на котором вместе с единомышленниками держит плакаты с надписями «Освободите Палестину», «Поддержите Газу», «Климатическая справедливость сейчас».

«Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», — написала экоактивистка.

Ранее стало известно, что американская порноактриса ливанского происхождения Мия Халифа поддержала Палестину, в результате журнал Playboy прекратил сотрудничество с девушкой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

