В Лондоне задержали Грету Тунберг
Шведскую экоэактивистку Грету Тунберг задержали полицейские во время очередной протестной акции в Лондоне. Об этом сообщает экодвижение Fossil Free London
«Грета Тунберг только что была задержана», - говорится в сообщении движения в соцсети Х.
К сообщению прикреплена фотография, на которой двое полицейских держат за руке Тунберг, а на ней значок с надписью «долой нефтяные доллары».
Акция проходила у отеля, где начался трехдневный форум Energy Intelligence, в котором принимают участие представители крупнейших нефтегазовых компаний.
Неделей ранее Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции в городе Мальме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru