Гражданина Украины приговорили к 14 годам колонии за шпионаж
Верховный суд ДНР признал виновным в шпионаже, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении взрывных устройств 63-летнего гражданина Украины и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура ДНР.
Судом установлено, что в период с мая по октябрь 2023 года мужчина сообщал службе безопасности Украины о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии. Кроме того, осенью 2023 года мужчина обнаружил в одном из донецких районов две ручные осколочные гранаты и запалы к ним, которые впоследствии незаконно хранил по месту жительства.
Также осужденному назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее гражданина США, бывшего председателя совета директоров группы «Медполимерпром» Евгения (Джина) Спектора приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в шпионской деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru