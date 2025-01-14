Гражданина Украины приговорили к 14 годам колонии за шпионаж

Судом установлено, что в период с мая по октябрь 2023 года мужчина сообщал службе безопасности Украины о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии. Кроме того, осенью 2023 года мужчина обнаружил в одном из донецких районов две ручные осколочные гранаты и запалы к ним, которые впоследствии незаконно хранил по месту жительства.

Также осужденному назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее гражданина США, бывшего председателя совета директоров группы «Медполимерпром» Евгения (Джина) Спектора приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в шпионской деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

