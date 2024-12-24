Гражданин США Спектор приговорен в Москве к 15 годам за шпионаж

Гражданин США, бывший председатель совета директоров группы «Медполимерпром» Евгений (Джин) Спектор приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в шпионской деятельности. Решение вынес Московский городской суд. Обвиняемый также оштрафован на 14 миллионов рублей.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «секретно» в материалах дела. Приговор вынесен по совокупности с предыдущим вердиктом суда, по которому Спектор был осужден за посредничество при даче взятки в виде путевок на отдых экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Спектора задержали в феврале 2020 года по делу о взятках Алексеевой. Тогда обвиняемый заключил сделку со следствием, в сентябре 2022 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. По делу о шпионаже Спектора взяли под стражу в августе 2023 года.

