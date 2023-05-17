Гражданина Киргизии посадили на десять лет за участие в СВО
Первомайский районный суд Бишкека признал 31-летнего гражданина Киргизии виновным по статье «Наемничество», сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, летом 2022 года мужчина находился в Москве, где принял решение «за определенное денежное вознаграждение» вступить в ряды войск Луганской народной республики (ЛНР). Осенью он покинул территорию региона на основании рапорта об увольнении и вернулся в Бишкек.
В суде обвиняемый заявил, что не принимал непосредственного участия в боевых действиях и на территорию Украины не заходил. Он отметил, что отправился в зону СВО с целью получить российское гражданство и затем вести бизнес в России.
По решению суда гражданина приговорили к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, в период спецоперации заключившие контракты на прохождение военной службы в российской армии, смогут получить гражданство РФ в упрощённом порядке, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: чат-бот Александра уже почти три года помогает пассажирам московского транспорта
- Украинский журналист рассказал о мощном ударе российской армии по ВСУ
- Гражданина Киргизии посадили на десять лет за участие в СВО
- Бельгия отказала Украине в передаче истребителей F-16
- На Западе отложили вступление Украины в НАТО
- Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке
- СМИ: В Таиланде катер с российскими туристами врезался в вышку у берега
- Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки
- СМИ: Встреча спецпредставителя КНР с Зеленским может состояться вечером
- Главы МИД России, Азербайджана и Армении пройдет в Москве 19 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru