Гражданина Киргизии посадили на десять лет за участие в СВО

По версии следствия, летом 2022 года мужчина находился в Москве, где принял решение «за определенное денежное вознаграждение» вступить в ряды войск Луганской народной республики (ЛНР). Осенью он покинул территорию региона на основании рапорта об увольнении и вернулся в Бишкек.

В суде обвиняемый заявил, что не принимал непосредственного участия в боевых действиях и на территорию Украины не заходил. Он отметил, что отправился в зону СВО с целью получить российское гражданство и затем вести бизнес в России.

По решению суда гражданина приговорили к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, в период спецоперации заключившие контракты на прохождение военной службы в российской армии, смогут получить гражданство РФ в упрощённом порядке, сообщает RT.