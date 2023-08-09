Гражданина ФРГ задержали по подозрению в шпионаже в пользу России
В Германии задержали сотрудника бундесвера, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру.
Подозреваемого зовут Томас Х. Он работал в департаменте вооружений и информационных технологий оборонного ведомства Германии.
В прокуратуре утверждают, что мужчина с мая 2023 года обращался в дипломатические представительства РФ в Германии и предлагал сотрудничество. Единожды сотрудника бундесвера уличили в передаче секретной информации, заявили в ведомстве.
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши 4 августа задержало гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru