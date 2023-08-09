Гражданина ФРГ задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

В Германии задержали сотрудника бундесвера, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру.

FT: Вена стала центром российской разведки в Европе

Подозреваемого зовут Томас Х. Он работал в департаменте вооружений и информационных технологий оборонного ведомства Германии.

В прокуратуре утверждают, что мужчина с мая 2023 года обращался в дипломатические представительства РФ в Германии и предлагал сотрудничество. Единожды сотрудника бундесвера уличили в передаче секретной информации, заявили в ведомстве.

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши 4 августа задержало гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ШпионажРоссияГермания

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