Гражданина ФРГ задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Подозреваемого зовут Томас Х. Он работал в департаменте вооружений и информационных технологий оборонного ведомства Германии.

В прокуратуре утверждают, что мужчина с мая 2023 года обращался в дипломатические представительства РФ в Германии и предлагал сотрудничество. Единожды сотрудника бундесвера уличили в передаче секретной информации, заявили в ведомстве.

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши 4 августа задержало гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России, передает «Радиоточка НСН».

