FT: Вена стала центром российской разведки в Европе
Столица Австрии стала новым центром для разведывательных структур России в Европе. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
По информации издания, в Вене находятся 180 аккредитованных российских дипломатов. FT утверждает, что треть из них могут заниматься сбором разведывательных данных.
«Вена - идеальный центр для шпионажа, и всегда им был», - цитирует газета сотрудника аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя.
Отмечается, что власти Австрии не спешат бороться с российскими шпионами. Также журналисты обратили внимание на отсутствие реакции со стороны Евросоюза.
Как сообщает «Радиоточка НСН», глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России.
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