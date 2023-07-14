FT: Вена стала центром российской разведки в Европе

По информации издания, в Вене находятся 180 аккредитованных российских дипломатов. FT утверждает, что треть из них могут заниматься сбором разведывательных данных.

«Вена - идеальный центр для шпионажа, и всегда им был», - цитирует газета сотрудника аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя.

Отмечается, что власти Австрии не спешат бороться с российскими шпионами. Также журналисты обратили внимание на отсутствие реакции со стороны Евросоюза.

Как сообщает «Радиоточка НСН», глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России.

