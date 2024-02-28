Граждане России смогут проголосовать на выборах президента в Польше
Четыре участка для голосования на выборах президента РФ будут открыты на территории Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского посольства.
Уточняется, что граждане России смогут проголосовать в посольстве РФ в Варшаве, генконсульствах России в Гданьске, Кракове и Познани.
Собеседник агентства уточнил, что голосование на избирательных участках в Польше пройдёт 17 марта.
Ранее член ЦИК Павел Андреев заявил, что проголосовать на выборах президента РФ можно будет за пределами страны в 144-х странах и городе Байконур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru