РЖД откроют на ж/д вокзалах участки для голосования на выборах президента
Избирательные участки для голосования на президентских выборах в РФ будут открыты на 42 железнодорожных вокзалах, сообщает пресс-служба РЖД.
В сообщении говорится, что такие участки появятся в 28 субъектах страны, их организуют в залах ожидания, повышенной комфортности и официальных делегаций, а также в сервисных центрах вокзалов, оборудуют телефонной связью и системой видеонаблюдения.
В РЖД добавили, что для участия в голосовании на таких участках потребуется подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что свыше 43 тысяч избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, сообщает RT.
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