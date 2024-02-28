РЖД откроют на ж/д вокзалах участки для голосования на выборах президента

В сообщении говорится, что такие участки появятся в 28 субъектах страны, их организуют в залах ожидания, повышенной комфортности и официальных делегаций, а также в сервисных центрах вокзалов, оборудуют телефонной связью и системой видеонаблюдения.

В РЖД добавили, что для участия в голосовании на таких участках потребуется подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что свыше 43 тысяч избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, сообщает RT.