Гражданам Израиля запретят посещать США, Турцию, ФРГ и еще семь стран

Ачинский городской суд заключил под стражу мужа кассирши-воровки Анны Григорьевой Россия до конца года проведет испытательные стрельбы новым комплексом ПРО Правительство России выделяет более 1 млрд руб. на поддержку агропромышленного комплекса В Японии объявлен набор добровольцев по программе освоения Луны