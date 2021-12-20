Гражданам Израиля запретят посещать США, Турцию, ФРГ и еще семь стран
Правительство Израиля утвердило запрет на посещение гражданами десяти стран, в которых отмечается повышенный риск распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.
«Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии министерства здравоохранения по классификации государств с опасностью заражения коронавирусом», — приводит сообщение ТАСС.
В частности, в список «красных» вошли Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария, Турция. Государства внесут в перечень ограничений с 22 декабря «при условии одобрения конституционной комиссией» Кнессета Израиля.
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