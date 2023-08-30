Границу Белоруссии и Латвии пересекли двое неизвестных с оружием
30 августа 202319:21
Неизвестные с оружием, одетые в военную форму, пересекли границу Белоруссии со стороны Латвии, сообщили в Минске.
«Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», - говорится в Telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии.
Инцидент произошел рядом с пропускным пунктом Григоровщина. Власти Белоруссии уведомили Латвию о произошедшем.
Белорусский телеканал ОНТ 28 августа сообщил о задержании в республике агента спецслужб Польши, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru