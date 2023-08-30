Границу Белоруссии и Латвии пересекли двое неизвестных с оружием

«Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», - говорится в Telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии.

Инцидент произошел рядом с пропускным пунктом Григоровщина. Власти Белоруссии уведомили Латвию о произошедшем.

Белорусский телеканал ОНТ 28 августа сообщил о задержании в республике агента спецслужб Польши, передает «Радиоточка НСН».

