Границу Белоруссии и Латвии пересекли двое неизвестных с оружием

Неизвестные с оружием, одетые в военную форму, пересекли границу Белоруссии со стороны Латвии, сообщили в Минске.

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«Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», - говорится в Telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии.

Инцидент произошел рядом с пропускным пунктом Григоровщина. Власти Белоруссии уведомили Латвию о произошедшем.

Белорусский телеканал ОНТ 28 августа сообщил о задержании в республике агента спецслужб Польши, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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