Готовящимся к поездке в Узбекистан россиянам посоветовали избегать Каракалпакии

Российским туристам при поездках в Узбекистан необходимо исключить из маршрута узбекскую Каракалпакию на время действия в регионе режима чрезвычайного положения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление консульства РФ в Ташкенте.

В Каракалпакии введён комендантский час

Там напомнили, что до 2 августа в Каракалпакии с 21:00 до 7 утра действует комендантский час.

Кроме того, ограничен въезд и выезд из региона, полицейские проводят выборочную проверку документов и личный досмотр людей и обследуют машины.

Напомним, в ходе беспорядков в Каракалпакии погибли 14 гражданских лиц и 4 представителей правопорядка. Они вызваны изменениями в конституции Узбекистана, связанными со статусом региона.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:БеспорядкиУзбекистан
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