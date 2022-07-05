Готовящимся к поездке в Узбекистан россиянам посоветовали избегать Каракалпакии
Российским туристам при поездках в Узбекистан необходимо исключить из маршрута узбекскую Каракалпакию на время действия в регионе режима чрезвычайного положения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление консульства РФ в Ташкенте.
Там напомнили, что до 2 августа в Каракалпакии с 21:00 до 7 утра действует комендантский час.
Кроме того, ограничен въезд и выезд из региона, полицейские проводят выборочную проверку документов и личный досмотр людей и обследуют машины.
Напомним, в ходе беспорядков в Каракалпакии погибли 14 гражданских лиц и 4 представителей правопорядка. Они вызваны изменениями в конституции Узбекистана, связанными со статусом региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru