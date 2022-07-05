Готовящимся к поездке в Узбекистан россиянам посоветовали избегать Каракалпакии

Там напомнили, что до 2 августа в Каракалпакии с 21:00 до 7 утра действует комендантский час.

Кроме того, ограничен въезд и выезд из региона, полицейские проводят выборочную проверку документов и личный досмотр людей и обследуют машины.

Напомним, в ходе беспорядков в Каракалпакии погибли 14 гражданских лиц и 4 представителей правопорядка. Они вызваны изменениями в конституции Узбекистана, связанными со статусом региона.

