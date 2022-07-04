В Каракалпакии в ходе беспорядков погибли 14 гражданских лиц и 4 полицейских

В ходе беспорядков в Каракалпакии (автономия Узбекистана) погибли 14 гражданских лиц и 4 представителей правопорядка. Такие данные приводят местные власти, передает ТАСС.

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Также сообщается о нескольких десятках пострадавших.

С 3 июля в Каракалпакии был введен режим ЧП из-за беспорядков, которые прошли там 1 июля. Они были вызваны изменениями в конституции Узбекистана, связанными со статусом региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с депутатами Верховного совета и активом Каракалпакии призвал народ страны к единству.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Узбекистан
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