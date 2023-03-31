Государства Евросоюза потребовали от Еврокомиссии вмешаться в импорт украинского зерна

Главы правительств Венгрии, Польши, Болгарии, Румынии и Словении обратились с посланием к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Политики потребовали от нее вмешаться в кризис, вызванный избыточным импортом зерна с Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Премьер Эстонии заявила об отсутствии ограничений на вывоз удобрений и зерна из России

По мнению политиков, значительное увеличение поставок зерна в страны Евросоюза, особенно в те, что граничат с Украиной либо находятся в непосредственной близости от нее, ведет к дестабилизации зерновых рынков.

Ранее сообщалось, что компания Viterra, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспортировать зерно из России.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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