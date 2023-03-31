Государства Евросоюза потребовали от Еврокомиссии вмешаться в импорт украинского зерна

По мнению политиков, значительное увеличение поставок зерна в страны Евросоюза, особенно в те, что граничат с Украиной либо находятся в непосредственной близости от нее, ведет к дестабилизации зерновых рынков.

Ранее сообщалось, что компания Viterra, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспортировать зерно из России.

