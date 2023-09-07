Госсовет Франции запретил ношение мусульманской одежды в школах
Государственный совет Франции 7 сентября одобрил запрет на ношение длинного арабского платья (абайя) в средних учебных заведениях. Об этом сообщается на сайте Госсовета.
«Запрет на ношение этого вида одежды не является нарушением фундаментальных свобод», - подчеркнули в ведомстве.
Госсовет подтвердил законность запрета абайи со стороны Министерства национального образования и по делам молодежи. Норма вступила в силу в конце августа.
В министерстве объяснили, что в школах действует запрет на демонстрацию религиозных символов.
В столице Франции Париже 1 сентября вступил в силу запрет на аренду электросамокатов. Мера принята по итогам общегородского референдума, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru