Госсовет Франции запретил ношение мусульманской одежды в школах

Государственный совет Франции 7 сентября одобрил запрет на ношение длинного арабского платья (абайя) в средних учебных заведениях. Об этом сообщается на сайте Госсовета.

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«Запрет на ношение этого вида одежды не является нарушением фундаментальных свобод», - подчеркнули в ведомстве.

Госсовет подтвердил законность запрета абайи со стороны Министерства национального образования и по делам молодежи. Норма вступила в силу в конце августа.

В министерстве объяснили, что в школах действует запрет на демонстрацию религиозных символов.

В столице Франции Париже 1 сентября вступил в силу запрет на аренду электросамокатов. Мера принята по итогам общегородского референдума, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
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