Госсекретарь США Помпео опроверг свое заболевание коронавирусом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ни у него, ни у его супруги коронавирусной инфекции не выявлено, передает Reuters.

«Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он и его супруга сдали отрицательные тесты (на коронавирус - НСН)», - передает агентство.