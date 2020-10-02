Госсекретарь США Помпео опроверг свое заболевание коронавирусом
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ни у него, ни у его супруги коронавирусной инфекции не выявлено, передает Reuters.
«Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он и его супруга сдали отрицательные тесты (на коронавирус - НСН)», - передает агентство.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его жена заразились коронавирусом. Первaя пaрa стрaны ожидaла результaтов тестa нa коронaвирус после того, как советницa Трампа оказалась инфицировaнa. Ранее глава Соединенных Штатов Америки сообщил, что уходит нa сaмоизоляцию.
Профессор вирусологии Института им. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН оценил перспективы американского президента на выздоровление и способность управлять страной на карантине.
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