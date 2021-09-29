Госсекретарь США обвинил РФ в блокировании проведения совещания ОБСЕ по правам человека

Вашингтон глубоко сожалеет по поводу действий российских властей, которые блокируют проведение ежегодного совещания ОБСЕ по соблюдению обязательств в области человеческого измерения в Варшаве. Оно было намечено на 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

МИД России обвинил США в нарушении прав человека

«К сожалению, заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения ОБСЕ 2021 года не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу», - сообщил дипломат. По его словам, российское правительство пыталось «помешать проведению тщательного обзора ухудшающейся ситуации с правами человека [в РФ]», - отметил госсекретарь.

Ранее Госдеп США отреагировал на планы талибов по восстановлению казней в Афганистане, назвав это грубым нарушением прав человека.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:ОБСЕПрава ЧеловекаСША
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