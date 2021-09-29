Госсекретарь США обвинил РФ в блокировании проведения совещания ОБСЕ по правам человека
Вашингтон глубоко сожалеет по поводу действий российских властей, которые блокируют проведение ежегодного совещания ОБСЕ по соблюдению обязательств в области человеческого измерения в Варшаве. Оно было намечено на 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
«К сожалению, заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения ОБСЕ 2021 года не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу», - сообщил дипломат. По его словам, российское правительство пыталось «помешать проведению тщательного обзора ухудшающейся ситуации с правами человека [в РФ]», - отметил госсекретарь.
Ранее Госдеп США отреагировал на планы талибов по восстановлению казней в Афганистане, назвав это грубым нарушением прав человека.
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