Госсекретарь США обвинил РФ в блокировании проведения совещания ОБСЕ по правам человека

«К сожалению, заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения ОБСЕ 2021 года не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу», - сообщил дипломат. По его словам, российское правительство пыталось «помешать проведению тщательного обзора ухудшающейся ситуации с правами человека [в РФ]», - отметил госсекретарь.

Ранее Госдеп США отреагировал на планы талибов по восстановлению казней в Афганистане, назвав это грубым нарушением прав человека.

