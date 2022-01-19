Госсекретарь Казахстана: в беспорядках виновата экстремистская организация

Как сообщил госсекретарь страны Ерлан Карин, ситуацией воспользовались радикалы. «… Выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий», — заявил он.

Карин не сообщил название организации, но отметил, что через ее чаты распространялись конкретные указания и инструкции для протестующих.

Тем временем, в Казахстане сняли режим чрезвычайного положения на всей территории. Режим был введен президентом страны Касым-Жомарт Токаев из-за массовых беспорядков, произошедших в начале года из-за роста цен на газ для населения.

