Госсекретарь Казахстана: в беспорядках виновата экстремистская организация
Прошедшие в Казахстане беспорядки спровоцировала организация, признанная экстремистской в республике, сообщает «РЕН ТВ».
Как сообщил госсекретарь страны Ерлан Карин, ситуацией воспользовались радикалы. «… Выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий», — заявил он.
Карин не сообщил название организации, но отметил, что через ее чаты распространялись конкретные указания и инструкции для протестующих.
Тем временем, в Казахстане сняли режим чрезвычайного положения на всей территории. Режим был введен президентом страны Касым-Жомарт Токаев из-за массовых беспорядков, произошедших в начале года из-за роста цен на газ для населения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- СМИ: сотрудники МИД Британии приготовились к кризисному режиму на случай эскалации
- ИКАО: самолет Ryanair был посажен в Минске на основе ложной информации
- Госсекретарь Казахстана: в беспорядках виновата экстремистская организация
- Брейвик заявил, что отошел от насилия и терроризма
- В «Роскосмосе» удивились волнениям NASA об утечке воздуха в «Звезде»
- СМИ: США готовят ограничения против «пророссийских сепаратистов в Киеве»
- Белый дом: РФ может атаковать Украину в любой момент
- Захарова раскрыла тему переговоров Лаврова и Бербок в Москве
- Дело об отравлении арбузом из «Магнита»: следов инсектицида не найдено
- СМИ: актер Дунаевский госпитализирован после неудачного падения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru