Госсекретарь Казахстана: в беспорядках виновата экстремистская организация

Прошедшие в Казахстане беспорядки спровоцировала организация, признанная экстремистской в республике, сообщает «РЕН ТВ».

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Как сообщил госсекретарь страны Ерлан Карин, ситуацией воспользовались радикалы. «… Выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий», — заявил он.

Карин не сообщил название организации, но отметил, что через ее чаты распространялись конкретные указания и инструкции для протестующих.

Тем временем, в Казахстане сняли режим чрезвычайного положения на всей территории. Режим был введен президентом страны Касым-Жомарт Токаев из-за массовых беспорядков, произошедших в начале года из-за роста цен на газ для населения.

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ФОТО: Nexta Live
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