Комитет парламента Литвы одобрил запрет на приобретение недвижимости гражданами РФ

Парламентский комитет по национальной безопасности и обороне Литвы одобрил план, запрещающий гражданам России приобретать недвижимость в республике, в том числе от имени учреждённых здесь юридических лиц, сообщает ТАСС.

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Председатель комитета Лауринас Касчюнас заявил, что необходимость такого запрета связана с национальной безопасностью.

«Рост сделок по приобретению недвижимости гражданами РФ... со временем может обернуться рисками для национальной безопасности», - подчеркнул он, добавив, что в 2022 году россияне приобрели в Литве 699 объектов недвижимости.

Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению распорядилась заблокировать доступ к IP-адресам пяти запрещенных в стране российских телеканалов: «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и Первого канала, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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