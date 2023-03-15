Комитет парламента Литвы одобрил запрет на приобретение недвижимости гражданами РФ

Председатель комитета Лауринас Касчюнас заявил, что необходимость такого запрета связана с национальной безопасностью.

«Рост сделок по приобретению недвижимости гражданами РФ... со временем может обернуться рисками для национальной безопасности», - подчеркнул он, добавив, что в 2022 году россияне приобрели в Литве 699 объектов недвижимости.

Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению распорядилась заблокировать доступ к IP-адресам пяти запрещенных в стране российских телеканалов: «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и Первого канала, сообщает НСН.

