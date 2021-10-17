Госпитализация Клинтона продлится еще сутки
Бывший президент США Билл Клинтон, которого ранее госпитализировали с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Анхеля Уренья.
Экс-глава государства останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской. Отмечается, что Клинтон находится в отличном настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит игры по американскому футболу.
О госпитализации Клинтона стало известно во вторник, 12 октября. Телеканал KTLA передавал, что бывший глава США страдает от заражения крови, начавшегося из-за урологической инфекции.
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