Госпитализация Клинтона продлится еще сутки

Экс-глава государства останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской. Отмечается, что Клинтон находится в отличном настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит игры по американскому футболу.

О госпитализации Клинтона стало известно во вторник, 12 октября. Телеканал KTLA передавал, что бывший глава США страдает от заражения крови, начавшегося из-за урологической инфекции.

