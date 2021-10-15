Байден постучал по дереву при ответе на вопрос о Клинтоне
Американский президент Джо Байден рассказал о здоровье бывшего президента страны Билла Клинтона, постучав при этом по дереву.
«Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей. Когда я с ним поговорю, я сообщу», - цитирует Байдена РИА Новости.
О госпитализации Клинтона стало известно во вторник, 12 октября. Телеканал KTLA передавал, что бывший глава США страдает от заражения крови, начавшегося из-за урологической инфекции.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон возглавлял американскую администрацию с 1993 по 2001 год. В настоящий момент Клинтону 75 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- Минобороны РФ вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море
- Жириновский поддержал учительницу, уволенную за блог о секс-просвете
- Правительство Ярославской области ушло в отставку
- Байден постучал по дереву при ответе на вопрос о Клинтоне
- Врач Саакашвили рассказал о его состоянии
- Около 200 человек устроили бунт в колонии Владикавказа
- В Европарламенте призвали к оказанию срочной гумпомощи Афганистану
- «Росбалт» и Republic внесены в список СМИ-иностранных агентов
- Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Крыму
- В МИД РФ обеспокоены последствиями создания AUKUS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru