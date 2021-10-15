Байден постучал по дереву при ответе на вопрос о Клинтоне

Американский президент Джо Байден рассказал о здоровье бывшего президента страны Билла Клинтона, постучав при этом по дереву.

«Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей. Когда я с ним поговорю, я сообщу», - цитирует Байдена РИА Новости.

О госпитализации Клинтона стало известно во вторник, 12 октября. Телеканал KTLA передавал, что бывший глава США страдает от заражения крови, начавшегося из-за урологической инфекции.

Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон возглавлял американскую администрацию с 1993 по 2001 год. В настоящий момент Клинтону 75 лет.