Американские сенаторы приняли законопроект о временном повышении потолка госдолга
Сенаторы США проголосовали за принятие проекта закона, который в теории может предотвратить дефолт, сообщает РИА Новости.
Речь идет о повышении потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов. За принятие документа высказались 50 сенаторов, против - 48. Законопроект позволяет до 3 декабря повысить потолок госдолга, в то время, как идут переговоры между Республиканской и Демократической партиями.
Как сообщает Белый дом, президент США Джо Байден завизирует документ, как только его одобрят обе палаты Конгресса.
Ранее глава государства сообщил, что гипотетический дефолт США, который может быть объявлен, если Конгресс не одобри увеличение максимального значения государственного долга, поставит под угрозу статус доллара в качестве мировой резервной валюты.
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