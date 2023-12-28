Госдолг Молдавии достиг исторического максимума
К концу 2023 года государственный долг Молдавии достиг исторического максимума, сообщил портал Bani.md со ссылкой на республиканское министерство финансов.
В уходящем году госдолг вырос на $5,8 миллиарда и достиг 328,1 миллиона леев. За 2023 году показатель увеличился на 0,3%.
Внутренний госдолг составляет $2,23 миллиарда, внешний достиг $3,57 миллиарда.
Вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску сообщил, что республика намерена стать членом Евросоюза к 2030 году. Эти же временные рамки обозначили главы стран — членов Евросоюза, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд приговорил россиянина к трем с половиной годам колонии за избиение детей
- Госдолг Молдавии достиг исторического максимума
- «АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей до 2030 года
- ВСУ обстреляли Брянскую область второй раз за день
- Шахматист Карлсен признался в употреблении алкоголя во время онлайн-турниров
- СМИ: В Таиланде задержали нелегала из России без визы
- Гражданка России погибла в ДТП в Грузии
- В России резко выросли в цене иномарки с пробегом
- «АвтоВАЗ» по итогам года произведет рекордное количество Lada
- Мужчина выпрыгнул из окна военкомата на Украине, чтобы избежать призыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru