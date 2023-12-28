Госдолг Молдавии достиг исторического максимума

В уходящем году госдолг вырос на $5,8 миллиарда и достиг 328,1 миллиона леев. За 2023 году показатель увеличился на 0,3%.

Внутренний госдолг составляет $2,23 миллиарда, внешний достиг $3,57 миллиарда.

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску сообщил, что республика намерена стать членом Евросоюза к 2030 году. Эти же временные рамки обозначили главы стран — членов Евросоюза, отмечает «Радиоточка НСН».

