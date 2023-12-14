Евросоюз решил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
Европейский союз принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии, сообщают СМИ со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля.
Также ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление в сообщество.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Будапешт позволит Евросоюзу начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что республика вступит в ЕС одновременно с Украиной и Молдавией. По ее мнению, это произойдет в 2029-2031 годах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru