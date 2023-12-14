Евросоюз решил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии

Европейский союз принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии, сообщают СМИ со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля.

Зеленский допустил негативные итоги саммита ЕС для Украины

Также ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление в сообщество.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Будапешт позволит Евросоюзу начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что республика вступит в ЕС одновременно с Украиной и Молдавией. По ее мнению, это произойдет в 2029-2031 годах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияУкраинаСаммитЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры