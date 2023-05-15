Госдолг Италии достиг исторического максимума
15 мая 202315:16
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума в 2,79 триллиона евро, сообщил местный Центробанк.
Глава Нацсоюза потребителей Италии Массимилиона Дона, в свою очередь, встревожен положением дел итальянской экономики на фоне повышения ставок, связанных «с новой ограничительной монетарной политикой Европейского ЦБ».
По его подсчетам, если разделить государственный долг на всех граждан, то каждый итальянец оказался бы должен более 47 тысяч евро, каждая семья - более 106 тысяч евро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При взрыве в Луганске пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет
- Госдолг Италии достиг исторического максимума
- СМИ: Сын советника зампосла РФ в Пакистане зарезал девушку в Подмосковье
- При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных граждан
- Вузам рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ
- За прошедшие выходные в Москве оштрафовали более 1300 водителей СИМ
- ФНС арестовала счета модного дома покойного Валентина Юдашкина
- Четыре человека пострадали при взрыве в Луганске
- Служащие по контракту иностранцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
- Каждого пятого россиянина нервирует низкая зарплата
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru