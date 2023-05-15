Госдолг Италии достиг исторического максимума

Размер госдолга Италии достиг исторического максимума в 2,79 триллиона евро, сообщил местный Центробанк.

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Глава Нацсоюза потребителей Италии Массимилиона Дона, в свою очередь, встревожен положением дел итальянской экономики на фоне повышения ставок, связанных «с новой ограничительной монетарной политикой Европейского ЦБ».

По его подсчетам, если разделить государственный долг на всех граждан, то каждый итальянец оказался бы должен более 47 тысяч евро, каждая семья - более 106 тысяч евро.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭкономикаГосдолгИталия

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