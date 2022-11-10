Генерал США допустил возможность переговоров между Россией и Украиной

Председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли заявил о возможности для переговоров между Россией и Украиной. Об этом военачальник высказался на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, сообщает Associated Press.

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Как отметил Милли, комментируя ситуацию вокруг отвода российских войск за Днепр в Херсонской области, Москва пошла на это для сохранения сил «для восстановления линий обороны». При этом генерал допустил, что весной войска могут возобновить наступление.

«Но есть также и возможность, окно возможностей для переговоров», - заявил Милли.

Глава Комитета начальников штабов высказал мнение, что однозначной победы в украинском конфликте военным путем может не быть, в связи с чем призвал Россию и Украину «обратиться к другим средствам».

«Когда есть возможность провести переговоры, когда мира можно достичь, воспользуйтесь ею. Воспользуйтесь моментом», — подчеркнул генерал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияСША
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