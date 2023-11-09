Госдеп: в случае с Украиной «война необходима»

Американская администрация настаивает на том, что в случае с Украиной продолжение боевых действий является необходимым, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

В Конгрессе США призвали положить конец конфликту на Украине

Так он ответил на призывы сенатора Рэнда Пола найти способы завершить конфликт между Киевом и Москвой. По словам дипломата, он отстаивает точку зрения, которая сводится к тому, что «в данном случае война является необходимой».

О'Брайен призвал Конгресс поддержать предоставление Украине нового пакета финансирования. Он указал, что если Вашингтон не будут поддерживать Украину деньгами, в будущем США придется потратить на оборону гораздо больше средств. Пол считает, что помощник госсекретаря занимается оправданием войны. В ответ на это О'Брайен заявил, что он указал на то, что финансирование Киева положительно отражается на экономике США. Пол отметил, что американские власти фактически берут деньги в долг у граждан и внешних заемщиков.

Ранее американские сенаторы предложили выделить на помощь Украине $6 млрд вместо $24 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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