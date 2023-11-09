Госдеп: в случае с Украиной «война необходима»
Американская администрация настаивает на том, что в случае с Украиной продолжение боевых действий является необходимым, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.
Так он ответил на призывы сенатора Рэнда Пола найти способы завершить конфликт между Киевом и Москвой. По словам дипломата, он отстаивает точку зрения, которая сводится к тому, что «в данном случае война является необходимой».
О'Брайен призвал Конгресс поддержать предоставление Украине нового пакета финансирования. Он указал, что если Вашингтон не будут поддерживать Украину деньгами, в будущем США придется потратить на оборону гораздо больше средств. Пол считает, что помощник госсекретаря занимается оправданием войны. В ответ на это О'Брайен заявил, что он указал на то, что финансирование Киева положительно отражается на экономике США. Пол отметил, что американские власти фактически берут деньги в долг у граждан и внешних заемщиков.
Ранее американские сенаторы предложили выделить на помощь Украине $6 млрд вместо $24 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Венгрии выступили против начала переговоров о принятии Украины в Евросоюз
- Сын певца Белоусова потребовал права на половину наследства отца
- Госдеп: в случае с Украиной «война необходима»
- Reuters: 2023 год может оказаться самым жарким за 125 тысяч лет
- Робот убил человека в Южной Корее
- МИД Венгрии предупредил об угрозе войны из-за членства Украины в ЕС
- Экс-глава ЕЦБ спрогнозировал начало рецессии в ЕС до конца 2023 года
- В Абхазии сообщили о вооруженных людях в горах республики
- Причиной смерти российского футболиста Лесина стала асфиксия
- Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над севером Газы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru