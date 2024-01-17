Госдеп: у США нет «волшебного горшочка» для финансирования Украины
17 января 202405:02
У американских властей нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы финансировать Киев без согласования запросов в Конгрессе, сообщил телеканалу CNBC глава Госдепа США Энтони Блинкен.
«Если мы не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины», — заявил дипломат. Он заверил, что большая часть денег для Украины будут потрачены в США.
Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер также заявил, что «нет наготове никакого волшебного горшочка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru