Чеченские полицейские попросились под санкции США
Сотрудники МВД Чечни в полном составе попросили включить их в санкционный список США. Так они отреагировали на введение санкций в отношении руководителя УМВД города Грозный Аслана Ирасханова.
О желании всех полицейских республики разделить ношу Ирасханова рассказал глава МВД Чечни Руслан Алханов. Он отметил, что США регулярно включают в санкционные списки уважаемых представителей Чечни, в том числе сотрудников полиции.
«Предлагаем уже не в первый раз, чтобы облегчить им работу, пополнить этот пресловутый список всем личным составом МВД по Чеченской Республике», - цитирует RT министра внутренних дел Чечни.
Санкции в отношении Ирасханова ранее ввел Госдепартамент США. В Вашингтоне высокопоставленного полицейского обвинили во внесудебной казни 27 мужчин.
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