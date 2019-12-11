Чеченские полицейские попросились под санкции США

11 декабря 201915:11

Сотрудники МВД Чечни в полном составе попросили включить их в санкционный список США. Так они отреагировали на введение санкций в отношении руководителя УМВД города Грозный Аслана Ирасханова.

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О желании всех полицейских республики разделить ношу Ирасханова рассказал глава МВД Чечни Руслан Алханов. Он отметил, что США регулярно включают в санкционные списки уважаемых представителей Чечни, в том числе сотрудников полиции.

«Предлагаем уже не в первый раз, чтобы облегчить им работу, пополнить этот пресловутый список всем личным составом МВД по Чеченской Республике», - цитирует RT министра внутренних дел Чечни.

Санкции в отношении Ирасханова ранее ввел Госдепартамент США. В Вашингтоне высокопоставленного полицейского обвинили во внесудебной казни 27 мужчин.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
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