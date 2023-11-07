Госдеп: США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско
7 ноября 202305:31
Американские власти пригласили всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества к участию в саммите лидеров в Сан-Франциско, сообщил старший представитель Госдепа США по АТЭС Мэтт Мюррэй.
Так он ответил на вопрос о приглашении России к участию в саммите.
Ранее стало известно, что в США не рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru