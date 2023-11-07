Госдеп: США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско

Американские власти пригласили всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества к участию в саммите лидеров в Сан-Франциско, сообщил старший представитель Госдепа США по АТЭС Мэтт Мюррэй.

В США заявили, что обеспечат участие России на саммите АТЭС с учетом санкций

Так он ответил на вопрос о приглашении России к участию в саммите.

Ранее стало известно, что в США не рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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